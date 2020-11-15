В Невском районе бездомный ударил подростка ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, похожего на бездомного, напавшего на 16-летнего подростка. Парень был госпитализирован после того, как его ударили ножом.

Сообщается, что нападение произошло вечером 14 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга. Между несовершеннолетним и неопрятным мужчиной, похожим на бездомного, вспыхнул конфликт, в ходе которого тот ударил подростка ножом и скрылся. Первую помощь раненому оказали друзья, после этого он был госпитализирован. Информации о его состоянии нет.

Подозреваемый мужчина описывается как худощавый, высокий (рост около 190 см), 30-35 лет на вид. Одет он был в темную куртку и черные кроссовки.