На Московском шоссе произошло ДТП с грузовиком

Инцидент произошел 12 ноября на пересечении Дунайского проспекта с Московским шоссе.

Грузовой автомобиль в момент ДТП поворачивал с Дунайского проспекта на шоссе. Предположительно, водитель транспортного средства не рассчитал занос или металлические трубы были недостаточно хорошо закреплены, но в результате фонарные столбы выпали на дорогу. Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы пользователями социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал – ни люди, ни другие транспортные средства. Однако движение в той части дороги, где произошло ДТП затруднено, о чем свидетельствуют данные «Яндекс.Карт». проезд в сторону Кольцевой дороги был заблокирован фонарными столбами.