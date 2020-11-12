В Рязани произошло возгорание в торговом центре

Возгорание произошло в четверг, 12 ноября, в торговом центре, расположенном на Московском шоссе в Рязани.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. Сообщается, что возгоранию присвоен третий ранг сложности. Огонь охватил территорию, площадь которой составляет 500 квадратных метров. По состоянию на 18:38 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пламя.

В результате пожара сотрудники и посетители, находящиеся в здании, были срочно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания торгового центра нет. Специалисты и сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время осуществят работу по выяснению причин произошедшего в пожара.