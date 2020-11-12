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Инженера, укравшего 27 млн рублей, приговорили к 3,5 годам условного срока

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© Фото: pixabay.com

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Обвиняемый был в сговоре с сообщниками.

Судом Петербурга был вынесен приговор главному инженеру компании, которая проводила реставрационные работы на причале Нижнего парка ГМЗ «Петергоф».

Сообщается, что обвиняемый был в сговоре с генеральным директором фирмы, а также с сотрудниками «Петергофа». По контракту на реставрацию было выделено 133 млн рублей, однако злоумышленники выполнили работу более дешевым способом, решив присвоить себе остаток денежных средств.

Похищенные 27 млн рублей обвиняемые обналичили. По информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой петербургских судов, в прошлом году инженер также участвовал в хищении 14 млн рублей. Обвиняемый по решению суда был приговорен к 3,5 годам условного срока.

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