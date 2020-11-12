На «Ладожской» мужчина упал с платформы на путь

В Санкт-Петербурге на станции метро «Ладожская» произошел инцидент с падением пассажира с платформы на железнодорожные пути метрополитена. Мужчина не погиб, однако движение поездов по «оранжевой» ветке метро пришлось приостановить.

ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил, что инцидент на станции «Ладожская» произошел после 15:30. На «Правобережной» ветке метро, начиная с 15:39, движение поездов осуществлялось только от станции метро «Площадь Александра Невского» до станции метро «Спасская». Мужчину в 15:59 извлекли из-под состава.

После спасения пассажира движение поездов возобновили.