Следователи пришли в солярий в Мурино

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленинградской области сообщила, что в одном из соляриев в Мурино, где женщина получила сильные ожоги после посещения учреждения, была организована следственная проверка.

Происшествие произошло 11 октября. После посещения солярия у девушки началось сильное жжение кожи лица и тела. Чуть позже у женщины появились отеки. Врачи диагностировали у девушки ожог 2 степени. Медики заявляют, что на восстановление кожи уйдет около года.

По рассказам девушки, сотрудники заведения не объяснили ей, как правильно пользоваться солярием. Также у салона красоты не работал терминал, и поэтому клиентка расплатилась через банковское приложение. В связи с этим чека у девушки не оказалось.

По данному факту проводиться разбирательство и в конце будет принято соответствующее решение.