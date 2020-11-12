В Ленобласти спасатели сняли неприступного кота, просидевшего на елке четверо суток

В социальной сети «ВКонтакте» в пресс-службе «Кошкиспас» сообщили, что в Ленинградской области во Всеволожске спасли кота, который забрался на елку.

Сообщили спасателям о коте-любителе елок жители СНТ «Сосновый бор». Четвероногий просидел на дереве около четырех суток. Когда спасатели прибыли на место, они увидели на верхушке дерева светящиеся глаза и полезли к ним. Но кот не собирался спасаться и даже шипел и грозно мяукал на взбиравшихся к нему людям.

Когда спасатели все-таки достали кота и опустили их на землю, они удивились. Кот оказался жилистым, очень большим и накаченным. Спасатели пытались засунуть его в сумку, но у них это получилось с трудом.