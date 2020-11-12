29-летний мужчина пытался поджечь дом в Ленобласти

В Ленинградской области в поселке Доможирово Лодейнопольского района, утром, 12 ноября, мужчина хотел поджечь дом, где, в этот момент, находились люди.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что сотрудники правоохранительных органов застали мужчину в тот момент, когда он поливал дом горючей смесью. «Поджигатель» увидел сотрудников полиции и открыл по ним огонь из травматического оружия. Тем самым, он ранил одного из полицейских. После этого мужчина сразу же скрылся.

Сейчас проводятся розыскные действия по поимке преступника. Задействовано некоторое количество вездеходов, а также поднимут в воздух вертолет для поисков.

Неизвестным поджигателем оказался 29-летний житель Бокситогорска, который уже ранее был судим за самоуправство.