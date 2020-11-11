Работника таможни будут судить за взятку в размере 12 миллионов

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга передала в суд дело бывшего сотрудника таможни, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Следствие предполагает, что экс-работник таможни, занимавший должность старшего государственного таможенного инспектора поста "Бронка", с 2018 по 2019 год получил крупную взятку через трех посредников. Ее сумма равна 178,5 тысячам долларов, что приблизительно составляет 12 миллионов рублей.

С помощью взятки сотрудника должны были убедить внести в базу ложные данные об экспорте партии сигарет. Злоумышленники получили бы возможность незаконно продать 500 тысяч пачек на территории России.