На Земледельческой улице произошло ДТП с участием Land Rover и Chevrolet

В Санкт-Петербурге в среду, 11 ноября, в Выборгском районе на пересечении Земледельческой улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошло ДТП с участием двух иномарок: Land Rover и Chevrolet.

О данном дорожном происшествии рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Также свидетели отметили, что участники ДТП встали на пути трамваев, и мешают проезду в сторону Сердобольской улицы.

На фотографиях, которые разместили в группе соцсети видно, что один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги и попал в дорожное ограждение.

О деталях столкновения пока неизвестно. Информации о пострадавших пока нет.