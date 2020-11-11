В северной столице роженица была вовремя доставлена в роддом сотрудниками ДПС

Благодаря оперативно действующим сотрудникам ДПС женщину вовремя доставили в роддом, где она родила сына.

Инцидент произошел ночью с 3 на 4 ноября на КПП «Пулковское шоссе». Житель Петербурга, везший супругу в роддом, был вынужден обратится за помощью к сотрудникам ДПС, чтобы те доставили роженицу к врачам.

Оценив состояние женщины, полицейские оперативно отвезли ее в родильный дом, расположенный на улице Орджоникидзе и передали женщину медикам в приемном отделении. Объяснив ситуацию медицинским работникам, они вернулись к службе.

Сообщается, что роды прошли успешно. В 02:20 мальчик появился на свет. Через несколько часов отец ребенка позвонил в дежурную часть полиции и выразил полицейским благодарность за оказанную ими помощь.