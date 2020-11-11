Мужчина толкнул супругу, державшую на руках ребенка: младенец госпитализирован

Инцидент произошел на Торжковской улице.

Сообщается, что информация о госпитализации полугодовалого ребенка поступила сотрудникам правоохранительных органов из Детской больницы №19 ночью 10 ноября. Полиция установила, что несколько дней назад 23-летний отец ребенка, уроженец Узбекистана нанес своему сыну тяжкий вред. Во время празднования своего дня рождения мужчина толкнул свою жену с ребёнком на руках, в результате чего она упала на ребенка.

Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, перелом теменной кости и закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент состояние ребенка оценивается как тяжело.

В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело.