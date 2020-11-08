Пенсионерки из Петербурга перевели злоумышленникам по 5 млн рублей

Две пожилые жительницы Санкт-Петербурга стали очередными жертвами мошенников.

Одной из пострадавших 69 лет. 2 ноября ей поступил звонок. Собеседник представился сотрудником безопасности служб банка. После разговора напуганная за сохранность своих средств женщина отправилась в банкоматы на проспекте Большевиков и улице Коллонтай и перевела преступникам более 5,3 миллиона рублей. Вторая пенсионерка 66 лет точно так же отправила им 4,8 миллиона рублей.

Какое-то время женщины не догадывались, что их обманули, но уже 7 ноября они обратились в полицию. Теперь мошенников ищут правоохранители — возбуждено сразу два уголовных дела. За подобное мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.