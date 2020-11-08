Арестован виновник смерти пешехода на улице Карпинского

8 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала человека, подозреваемого в ДТП, которое повлекло смерть пешехода. Ему был назначен трехмесячный арест в СИЗО до 3 января 2021 года.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября на улице Карпинского. Легковой автомобиль сбил пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь. Пострадавший пешеход получил тяжелые травмы в результате столкновения и скончался на месте.

Задержанный водитель признал свою вину и согласился с решением суда об аресте.