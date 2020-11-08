Школьник, пытавшийся убить своих родных, рассказал, почему он это сделал

15-летний школьник, ранее попытавшийся убить своих бабушку, дедушку и младшую сестру, объяснил полиции причины своего поступка.

По словам подростка, он хотел отомстить семье, которая его сильно ограничивала. По его словам, у него были конфликты с отцом и матерью, которая его сильно опекала, запрещая гулять и посещать секции. Подросток решил отомстить после того, как 20 октября хотел проводить девушку после концерта, но ему это запретили. Он не послушался и был наказан, после чего затаил обиду.

Также известно, что подозреваемый планировал похитить деньги и автомобиль семьи и уехать в Ленобласть.

В содеянном подросток раскаялся и готов понести наказание.