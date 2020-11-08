«Перевертыш» у Бугров: очевидцы сообщили о «серьезной» аварии

ДТП на выезде из поселка Бугры случилось 8 ноября. Авария в ночь с субботы на воскресенье произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. В происшествии участвовало две машины, одна из которых перевернулась на собственную крышу.

Информация о случившемся появилась в социальной сети «ВКонтакте». Там в официальной группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы рассказали об аварии, назвав ее «серьезной».

Свидетели ДТП опубликовали фотографию с места происшествия. На кадре хорошо видно, что один из участников аварии перевернут на крышу, а второй участник сильно помят. Также известно, что проезжая часть усыпана множеством осколков.

Экстренные службы быстро прибыли на место, однако информация о пострадавших пока отсутствует.