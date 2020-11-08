«Кровавые каникулы» устроил петербургский школьник, попытавшийся убить сестру и бабушку с дедушкой

В Петербурге школьник устроил настоящее покушение на жизнь своих родственников. Так, подросток попытался убить свою младшую сестру, перерезав ей горло. Девочке всего 6 лет. В данный момент она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, мальчик воспользовался другим оружием – травматическим пистолетом. Так, школьник выстрелил собственной бабушке в висок, а дедушке попал в руку. Пенсионеры также госпитализированы в больницу.

Известно, что подростку 15 лет, и на данный момент он находится в Следственном комитете. Там же с ним находятся его родители.

Происшествие произошло на Лужской улице в квартире №12/2.