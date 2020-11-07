Росгвардейцы прострадали в ДТП под Петербургом

Сегодня утром, в субботу, 7 ноября, около 5.30 утра в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием бойцов Росгвардии. Пятеро служащих пострадали в ДТП, двое из них погибли.

По предваритульной информации автомобиль «Фольксваген Пассат», в котором находились пассажиры, вылетел в кювет недалеко от посёлка Лебяжье и врезался в дерево. Двое 21-летних мужчин получили тяжёлые травмы и скончались в больнице.

Троих пассажиров возрастом от 18 до 19 лет также госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что водитель находился за рулём в свободное от работы время. Есть вероятность, что он пытался избежать столкновения с другим автомобилем, но не справился с управлением.

По факту аварии проводится проверка.