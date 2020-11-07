В Петербурге водителя остановили стрельбой по колесам

В ночь с 6 на 7 ноября в Петерьурге сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения ловили в Колпинском районе водителя-нарушителя. В пресс-службе Госавтоинспекции МВД сообщиил, что водитель был замечен на перекрестке Южной улицы и Петрозаводского шоссе, совершающим подозрительные маневры. Водитель «Мерседеса» не остановился по требованию полиции и увеличил скорость, скрываясь от сотрудников.

Инспекторы начали преследование, в ходе которого водитель также не реагировал на требования об остановке и грубо нарушал ПДД. Полицейскими был сделан предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, а после — еще несколько по колесам преследуемого автомобиля. Когда иномарку удалось остановить, за ее рулем был обнаружен 41-летний пьяный петербуржец, а в салоне — 40-летний владелец машины. Мужчин доставили в полицию, собственника привлекли к административной ответственности за передачу автомобиля нетрезвому водителю.