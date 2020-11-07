Петербуржца нашли с пробитой головой в Ленобласти

Сегодня, в субботу, 7 ноября, около 13:30 в палатке у деревни Ягодное был обнаружен мертвый мужчина. Сообщеатеся, что два дня назад потерпевший уехал на автомобиле «Шевроле Реззо» с Васильевского острова. Сегодня ему должно было исполниться 57 лет.

Женщина, которая разыскивала супруга, обратилась в приозерскую полицию, поскольку мужчина регулярно ездил на отдых в район деревни Ягодное. Пара последний раз созванивалась 6 ноября, спасатели начали поиски.

Вскоре мужчина был обнаружен с пробитой головой в зеленой палатке. По предварительным данным, потерпевший убит тяжелым предметом. Автомобиль рядом со стоянкой не был обнаружен. Обстоятельства случившегося выясняются СК Ленобласти и полицией.