На проспекте Шаумяна прорвало трубу

Сегодня, в субботу, 7 ноября, в пятом часу дняна на проспекте Шаумяна у дома номер 75 Красногвардейского района Санкт-Петербурга прорвало трубу с холодной водой. О происшествии рассказали в социальных сетях местные жители и очевидцы, которые также опубликовали видеозапись потопа.

На записи видно, что вода обильно льется из-под асфальта и затапливает проезжую часть проспекта – одна полоса движения уже почти полностью ушла под воду. Тротуар также частично затоплен.

В дежурной службе Водоканала сообщили, что на месте работает экстренная бригада и специалисты локализуют разлив. Подробности аварии пока неизвестны.