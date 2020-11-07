Совладелец сети Spar объявлен в розыск

Главное следственное управление Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило совладельца ретейлера «Интерторг» в федеральный розыск на основании уголовного дела, возбужденного по статье 159, ч. 7, УК РФ.

В декабре 2019 мужчина уехал в Объединенные Арабские Эмираты — сразу после того, как принадлежащий ему ретейлер «Интерторг» (сети «Spar», «Семья») прекратил работу из-за долгов перед поставщиками.

Также сообщается, что процедура объявления предпринимателя в международный розыск уже запущена.

Напомним, что в октябре торговая сеть «Магнит» открыла 77 новых магазинов в Северо-Западном федеральном округе на месте ушедших с рынка «Spar» и «Семьи».