В ДТП на трассе «Псков» скончались двое человек

Сегодня днем, в субботу 7 ноября, около 13:30 в Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщило, что на 127 километре трассы «Псков» лоб-в-лоб столкнулись две французские легковушки. Двое участников аварии скончались на месте, еще один человек был срочно госпитализирован медиками.

По уточненным данным, 56-летний водитель «Пежо 308» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Меган», которым управлял 33-летний житель деревни Пехенец. В результате столкновения виновник аварии скончался на месте. Известно, что мужчина родился в Чебоксарах, но имел петербургскую прописку. 66-летняя пассажирка «Рено», проживавшая в деревне Пехенец, получила травмы, несопоставимые с жизнью. Водитель второго автомобиля госпитализирован.