Женщина подменила сбережения пенсионера на деньги из "банка приколов"

Пенсионер из Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что у него похитили 650 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что похитительница денег была знакома с потерпевшим. Она пришла к нему домой и подменила настоящие деньги на билеты "банка приколов", надеясь, что пропажа не обнаружится. Однако пострадавший оказался внимательней, чем предполагала мошенница, и почти сразу пошел в полицию.

Женщину задержали спустя день. Ей оказался 48-летняя безработная петербурженка.