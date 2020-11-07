Полиция обнаружила квартиру с толпой мигрантов внутри

Полиция продолжает выявлять квартиры, в которых незаконно и массово живут мигранты. Правоохранители провели рейд по Приморскому районе Санкт-Петербурга, чтобы найти жилье, сдаваемое в аренду незаконно.

В ходе рейда было осмотрено около трех тысяч квартир в 24 домах, из них 59 сдавались в аренду. Выяснилось, что не во всех случаях аренда была законной. Так, в одной из таких квартир района обнаружилось 11 проживавших там мигрантов.

Мигранты были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.