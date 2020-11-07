Мужчина напал с пистолетом на торговый павильон

Сорокалетний санкт-петербуржец задержан полицией по подозрению в разбое. По версии правоохранителей, он напал на торговый павильон, расположенный на улице Свободы Красносельского района.

Об ограблении сообщила 29-летняя женщина. 3 ноября она обратилась в полицию и рассказала, что на торговый павильон, в котором она находилась, напал неизвестный. Он угрожал ей пистолетом. Злоумышленник в ходе ограбления похитил металлический ящик с прилавка, в котором лежало 20 850 рублей.

Подозреваемого искали несколько дней и задержали 6 ноября. При задержании у него обнаружили пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".