В Петербурге заметили сбежавшего коня

Жители Санкт-Петербурга днем 4 ноября, около 4 часов дня, заметили на улице необычное животное. Это был беспризорный конь, бегущий по автомобильной дороге. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях, в группе "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". Там же выложили видео с места происшествия, на котором видно, как конь галопом несется мимо машин по обочине дороге.

По словам очевидцев, конь направлялся в сторону проспекта Стачек по Краснопутиловской улице. На коне заметили сбрую, однако хозяина рядом не наблюдалось. Пользователь предположили, что конь убежал из одной из городских конюшен.