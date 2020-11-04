В Вашингтоне у Белого дома неизвестные напали на людей с ножом

Злоумышленники напали на людей у Белого дома в столице Америки.

Сотрудники местной полиции сообщают, что в результате нападения ножевые ранения получили четыре человека: трое мужчин и женщина. Пострадавшие были доставлены в больницы Вашингтона для оказания медицинской помощи. О том, в каком состоянии сейчас находятся четверо, получившие травмы, не известно. Сообщается, что полученные ранения не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Сообщается, что в настоящее время полиция занимается поиском нападавших. По мнению сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые могут являться членами крайне правой группировки, поддерживающей действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.