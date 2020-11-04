Полиция задержала мужчину, организовавшего подпольный игровой клуб

Мужчине, незаконно организующему азартные игры, 42-года. Он был задержан следователями.По информации, которая была предоставлена Следственным управлением СК РФ по Ленинградской области, на него было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительномусговору).

Согласно версии следствия, подозреваемый занимался организацией подпольного игрового клуба, расположенного в Сосновом Бору, при этом имея соучастников преступления.

Сотрудниками правоохранительных органов нелегальная деятельность была пресечена, а игровое оборудование изъято. Мужчину задержали. В настоящее время работа над выяснениями всех обстоятельств произошедшего продолжается.