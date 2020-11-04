В Сочи пропал сооснователь Skillbox Игорь Коропов

Сообщается, что сооснователь Skillbox Игорь Коропов покинул отель ночью с 31 октября на 1 ноября и с тех пор не вернулся.

По информации следственного комитета, Коропов вышел из здания на улице 65 Лет Победы и двигался в сторону пирса в Нижнеимертинском порту. После этого о его местонахождении ничего неизвестно.

В поисках пропавшего на суще принимает участие поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт». В море работают сотрудники МЧС на катерах. Коропова разыскивают на территории от стадиона «Фишт» до абхазской границы. Четыре водолаза занимаются обследованием дна у пирса, так как именно там нашли телефон бизнесмена. Сообщается, что в том же месте был обнаружен рюкзак Игоря Коропова.