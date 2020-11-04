Следственные органы начали проверку по факту гибели людей в пожаре на Красных Командиров

По факту гибели двух пожилых женщин и мужчины во время пожара в доме престарелых в настоящий момент проводится доследственная проверка.

Данная информация была предоставлена Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу. В доме на Красных Командиров, в котором расположен пансионат для престарелых и инвалидов «Наш Дом», загорелся второй этаж и кровля.

Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили тела женщин 92 и 84 лет и 89-летнего мужчины. Кроме того, трое пострадавших во время пожара были госпитализированы. На месте происшествия производится проверка, обстоятельства инцидента выясняются. В следственном управлении сообщили, что после окончания проверки примут процессуальное решение.