При пожаре на проспекте Красных Командиров погибли люди

В Санкт-Петербурге, в среду, ночью, 4 ноября произошел пожар в одном из домов, где погибло три человека. Трагедия произошла на проспекте Красных Командиров. Пламя полностью охватило один из частных домов.

Как сообщает ГУ МЧС, пламенем было охвачено порядка ста квадратных метров территории. Вследствие пожара обрушилась кровля здания. Пожарные смогли потушить пожар только в 6:19.

Также по информации Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщается, что помимо трех погибших человек, еще трое госпитализированы. На данный момент состояние пострадавших в происшествии не известно.