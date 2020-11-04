В Карабахе погиб студент ПСПбГМУ

В пресс-службе вуза сообщили, что студента Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова (ПСПбГМУ) призвали в Нагорный Карабах как военного врача, где он погиб.

«С прискорбием сообщаем, что 23 октября не стало студента нашего Университета Андраника Навояна. Учась на 5 курсе лечебного факультета, Андраник был призван на службу в армию», — сообщили в социальной сети в группе вуза. Также там отметили, что студент погиб, получив очень тяжелое ранение, спасая раненых.

Сокурсники Навояна сообщают, что Андраник погиб из проникающего ранения грудной клетки.

Учась на 5 курсе студента призвали на службу в армию.