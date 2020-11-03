В Московском районе украли забор

Жители Московского района обратились в правоохранительные органы с сообщением о краже. Оказалось, что возле одного из жилых домов на Варшавской улице похитили две секции металлического забора. Двое мужчин провели демонтаж конструкций и скрылись.

Далеко с забором преступникам убежать не удалось. Воров задержали сотрудники Росгвардии по горячим следам. Их нашли на Благодатной улице. В багажнике микроавтобуса, которым управляли злоумышленники, и находился украденный забор.

Кража была совершена умышленно. Нарушителей закона передали полиции. Отмечается, что ранее они были судимы за кражу и незаконное хранение наркотических средств.