В Выборгском районе петербурга в ДТП пострадала женщина

Сегодня днем, около 13:30, в субботу, 31 октября, у дома № 97 на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 54-летняя автолюбительница. Источник в экстренных службах сообщил, что машина марки «Ниссан Микра» столкнулся с грузовым фургоном. Женщина, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением, от удара ее легковой автомобиль перевернулся и упал на трамвайные пути.

По предварительной информации, пострадавшая женщина была госпитализирована сотрудниками скорой помощи в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы. По факту аварии проводится проверка.