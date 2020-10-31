В Петербурге ушла из жизни артистка МДТ Галина Филимонова

В субботу, 31 октября, в Санкт-Петербурге на 76 году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Малого драматического театра Галина Филимонова.

Об утрате сообщили в группе «Курс Ю.М. Красовского» в социальной сети «ВКонтакте». В этой мастерской Академии Театрального Искусства Филимонова долгие годы преподавала актерское мастерство.

Галина Филимонова начинала карьеру в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, затем перешла в рижский театр Русской драмы и Ленинградский Театр Драмы и комедии. С 1974 года актриса работала в театре Европы.