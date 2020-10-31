В Москве задержан мужчина, ранее напавший на семью в Луге

Ночью 29 октября сержант полиции Московского метрополитена задержал 27-летнего гражданинана Таджикистана Газибекова на станции метро «Царицыно», который находился в розыске за Следственным комитетом Ленинградской области. Вечером следующего дня подозреваемый был доставлен конвоем по месту назначения.

Напоминаем, что ранее, 9 апреля, в поселке Скреблово под Лугой мужчина ворвался в квартиру дома по Центральной улице и запер дверь изнутри. Дома находилась 82-летняя женщина, ее 42-летняя дочь, которой Газибеков оказывал знаки внимания, и 14-летняя внучка.

По показаниям потерпевших, мужчина бил женщин ногами, ножом тыкал в лицо пенсионерки и угрожал убийством. Когда он вышел в другую комнату, 82-летняя женщина сумела выпрыгнуть из окна со второго этажа и позвать на помощь. Она сломала кости и умерла через несколько дней в реанимации районной больницы.