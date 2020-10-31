В Комарово в аварии пострадало 6 человек

Днем в субботу, 31 октября, в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием не менее трёх автомобилей.

Очевидцы аварии сообщают о пятерых участниках ДТП. На место аварии незамедлительно прибыли спасатели, медики и сотрудники дорожно-патрульной службы. Сообщается, что один из пострадавших был заперт в автомобиле, его потребовалось деблокировать из салона.

Шестерых пострадавших госпитализировали врачи скорой помощи, их состояние здоровья и возраст уточняются. На данный момент по факту аварии ведется проверка. Транспортный затор на участке Зеленогорского шоссе растянулся почти на 1,5 км.