На КАД произошло смертельное ДТП

В Санкт-Петербурге в субботу, 31 октября, на внутренней стороне КАД перед Кудрово произошло смертельное ДТП.

По словам очевидцев в социальных сетях, ДТП на дороге произошло с участием автомобиля «ГАЗель» и тягача. Мужчина, находившийся в момент аварии за рулем «ГАЗели» погиб на месте.

По предварительной информации, водитель, находящийся за рулем тягача был вынужден остановиться на обочине, для того, чтобы поменять колесо. В результате этого в это время в него врезался водитель, управляющий «ГАЗелью».

Из-за аварии на КАД образовалась большая пробка. К месту ДТП сразу же прибыли правоохранительные органы.