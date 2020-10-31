Полиция задержала хулигана, угрожавшего пистолетом в ТЦ на Заневском

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает о задержании мужчины в возрасте 26 лет. В четверг, 29 октября, он достал пистолет в торговом центре на Заневском и угрожал им персоналу и посетителям.

Мужчина направил оружие на охранника центра, а после начал угрожать ему и окружающим. Он так и не выстрелил. Охранник сообщил об инциденте в полицию Красногвардейского района. Полицейские задержали мужчину 1978 года рождения и провели обыск, в ходе которого и было изъято орудие. Им оказался пневматический пистолет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".