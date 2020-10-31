В Красносельском районе обезвредили снаряд времен ВОВ

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу сообщает, что в четверг, 30 октября в Красносельском районе Санкт-Петербурга на предприятии по вывозу отходов обнаружили предмет, напоминающий снаряд. Это оказалась неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны калибра 81 мм. Сообщение о находе поступило в дежурную часть Росгвардии.

На место обнаружения выехали сотрудники ОМОН. Участок с миной был оцеплен, людей отвели на безопасное расстояние. Сотрудники ОМОН с соблюдением всех мер безопасности вывезли мину на специализированный полигон, где она будет уничтожена.