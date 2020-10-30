Пенсионер замуровал тело молодого человека своей дочери в полу гаража

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские обнаружили тело молодого человека, находившегося в розыске год.

О пропаже сообщила его бабушка, которая сообщила полиции, что не видела внука с 15 июля 2019 года. Поиски велись в течение года, к ним подключились жители поселка Первомайское, среди них был и 63-летний отец девушки пропавшего. Отмечается, что пропавший молодой человек был неоднократно судим.

28 октября, в четверг, тело молодого человека было обнаружено замурованным в пол гаража, принадлежащего отцу его девушки. Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пенсионер случайно застрелил молодого человека и спрятал тело.

Пенсионер задержан по подозрению в убийстве. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.