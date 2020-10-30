В Пушкине произошло смертельное ДТП из-за неработающего светофора

Пушкине 29 октября, в четверг, на пересечении улиц Конюшенной и Пушкинской произошло смертельное ДТП. В группе «Дорожный инспектор» в соцсети ВКонтакте сообщается, что в ДТП погибла мать пятилетнего ребенка. Отец малыша находится в данный момент в больнице.

По словам очевидцев, на пересечении дорог какое то время не работал светофор. Водитель «Газели» не уступил в движении легковому автомобилю KIA и врезался в него. Из-за сильного удара KIA отбросило на Mercedes.

Чуть позже стало известно, что женщина, сидящая на пассажирском сиденье KIA, скончалась в больнице. Муж женщины, который в момент аварии управлял автомобилем, находится в больнице в тяжелом состоянии. Ребенок, сидящий на заднем сиденье в детском кресле, не пострадал.