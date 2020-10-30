В Московском районе «заминировали» Макдональдс

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте были вынуждены закрыт «Макдональдс». Поводом для такого решения поступил визит одного из граждан. Мужчину задержали, после того как он повторно вернулся в ресторан.

Мужчина зашел в общепит 29 октября около 11:30 и сообщил всем находящимся в ресторане, что «Макдональдс» скоро взорвется. Через 30 минут после звонка в 112, сотрудники прибыли в 13:00, однако ничего постороннего в помещении они не нашли.

Вечером этого же дня, патруль у соседнего дома задержал подозреваемого, которым оказался 31-летний мужчина, проживающий в Московском районе. На данного преступника завели уголовное дело о ложном сообщении о терроризме, а также оформили подписку о невыезде.