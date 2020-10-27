В Московском районе произошел пожар на предприятии

Как сообщает пресс-служба Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Московском районе на Киевской улице на одном из предприятий произошел пожар.

Происшествие произошло в Северной столице на Киевской улице, утром, 27 октября. Из-за несчастного случая участок Киевской улицы от Ново-Рыбинской улицы до Московского проспекта было необходимо перекрыть.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Министерства Чрезвычайных ситуаций (МЧС). По предварительной информации загорелись вагончики. Пламя охватило территорию предприятия на 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.