Подозреваемый в убийстве преподавательницы вуза задержан

Полиция задержала предполагаемого убийцу преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического института, чье тело было обнаружено сегодня утром.

По версии следствия, подозреваемый совершил убийство 22 октября. Находясь в одной из квартир по улице Димитрова, он напал на свою знакомую из-за личной неприязни и задушил. Затем он отрезал один из ее пальцев, чтобы, используя ее смартфон, скрыть следы преступления.

В рамках следствия был проведен осмотр места происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее женщина 1987 года рождения, работавшая старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте, была обнаружена мертвой в квартире. У нее была повреждена шея, а также отсутствовал большой палец.