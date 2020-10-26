В багажнике такси обнаружили труп

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга 26 октября получили сообщение о драке на Новочеркасском проспекте, в результате которой неизвестный погрузил избитого им мужчину в багажник своей машины и скрылся с места происшествия вместе с девушкой.

Полицейские остановили автомобиль на проспекте Косыгина около дома №15. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, находившиеся в автомобиле 31-леьний мужчина и 35-летняя женщина были в неадекватном состоянии. В багажнике находилось тело мужчины. По водительскому удостоверению убитого удалось выяснить, что он является 35-летним уроженцем государства Средней Азии.

В убийстве мужчины подозревается водитель автомобиля.