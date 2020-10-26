Мина, найденная на чердаке жилого дома, обезврежена

Боеприпас времен ВОВ был обнаружен в Московском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 25 октября. Об опасной находке рассказали в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рабочие, обнаружившие снаряд, сообщили о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. Территория была оцеплена полицией, кроме того, всех людей, проживающих в трех подъездах дома на Московском шоссе, эвакуировали. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН. Им удалось обезвредить Артиллерийский снаряд.

Как раннее сообщал Санкт-Петербург.Ру, боеприпас нашли на чердаке дома № 14, расположенного на Московском шоссе. Мина немецкого производства 81 калибра была обнаружена рабочими во время замены кровли дома.