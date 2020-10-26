На Димитрова нашли тело преподавателя технологического института

Сообщение о трупе в квартире дома по улице Димитрова поступило в полицию от жителя Петербурга. Выяснено, что скончавшаяся женщина была 1986 года рождения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что у погибшей была повреждена шея и отсутствовала фаланга пальца. Тело женщина направили в морг для проведения экспертизы с целью установления причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Личность погибшей была установлена. Сообщается, что она являлась старшим преподавателем биохимии В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.