Против руководства Елизаветинской больницы возбудили дело о мошенничестве

Против руководства Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело Следственным комитетом России. Оно подозревается в мошеннических действиях при освоении денег, полученных по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранения". Фигурантами дела также стали сотрудники компании, разрабатывавшие медицинскую информационную систему.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании и руководства больницы. Инкриминируется статья 159, п. 4 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой).